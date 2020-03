Menschen im Kreis Emmendingen sollen die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 bei dem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus unbedingt vom Festnetzt aus und ohne Vorwahl wählen. Darauf weist das Landratsamt Emmendingen hin. Nur so sei die Erreichbarkeit der Notfallpraxis in Emmendingen gewährleistet. Anrufe vom Smartphone würden bei einer bundesweit geschalteten Hotline landen, die wegen des großen Andrangs derzeit völlig überlastet sei. Besorgte Bürger sollten außerdem auf keinen Fall die in Emmendingen eingerichtete zentrale Annahmestelle für einen Corona-Abstrich direkt aufsuchen. Am Wochenende und abends sollten sie zunächst vom Festnetzt aus Kontakt über die Nummer 116 117 aufnehmen. Unter der Woche sind die Hausärzte die erste Anlaufstelle.