Die Menschen aus dem Ortenaukreis können jetzt Fragen zum Coronavirus mit einem Roboter klären. Auf der Internetseite der Kreisverwaltung beantwortet ein sogenannter Chatbot namens "Ortena" rund um die Uhr Fragen zum Virus und zum richtigen Verhalten, zum Beispiel bei Verdachtsfällen. Eigentlich ist "Ortena" noch in der Erprobungsphase und sollte - als Ansprechpartner für alle Dienstleistungen des Landkreises - erst Mitte April die Arbeit aufnehmen. Aufgrund des enormen Informationsbedarfs der Bevölkerung habe man aber kurzfristig eine spezielle Corona-Version entwickelt, teilte der Kreis mit. "Ortena" erkenne anhand von Schlüsselwörtern das Anliegen des Nutzers und liefere entsprechende Antworten aus einer Datenbank, erklärte die Behörde. Das System funktioniere per Handy und Tablet oder auch am Computer und sei eine schnelle Alternative zu den Hotlines.