Das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wird den Badebetrieb wegen des Corona-Virus Sonntagabend einstellen. Das teilte das Unternehmen mit. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe man in Anbetracht der aktuellen Situation und der Gesamtentwicklung sich zu diesem Schritt entschlossen. Wie es heißt sei dies in Absprache mit den zuständigen Behörden geschehen. Wegen der Corona-Pandemie werde der reguläre Betrieb des BADEPARADIES SCHWARZWALD Sonntagabend um 22 Uhr bis auf Weiteres eingestellt. Das Regierungspräsidium Freiburg hatte gemeinsam mit der Stadt Freiburg und dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verfügt, dass alle Veranstaltungen über 50 Personen abzusagen sind. Davon betroffen sind auch Bädereinrichtungen. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt bis zum 24. April.