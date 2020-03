Aufgrund der schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird es weitere massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Freiburg geben. Damit solle die weitere Ausbreitung der Viruserkrankung verlangsamt werden. Nach SWR-Informationen wird Freitagmorgen der regionale Krisen- und Planungsstab tagen. Ordnungsbürgermeister Stefan Breiter schließt auch nicht aus, dass bestimmte Großveranstaltungen des Stadtjubiläums "900 Jahre Freiburg" um ein Jahr verschoben werden. Breiter sagte dem SWR, dass er nicht am Jahr 2020 hänge. Obwohl sich viele Menschen engagieren, täte es keinen Abbruch, wenn in dieser Sondersituation auch Sondermaßnahmen entschieden würden. "Warum verlegen wir nicht verschiedene Veranstaltungen noch in das kommende Jahr", sagte Breiter wörtlich.