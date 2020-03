Beim Brand im Heizungsgebäude eines Holzwerks in Schonach im Schwarzwald ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt brannte das Gebäude am Mittwoch Nachmittag aus noch unbekannter Ursache vollständig aus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Schonach war mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.