Im Kehler Hafen ist am Dienstagabend eine Lok auf einen Sattelzug aufgefahren. Dessen Fahrer hatte auf dem sogenannten Schwerlastkai geparkt, um dort seine vorgeschriebene Pause zu machen. Allerdings auf einem Nebengleis der Güterbahn. Ein Lokführer übersah den unbeleuchteten Sattelzug und fuhr auf. An der Rangierlock entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro, den Schaden am Lkw schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen eines fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.