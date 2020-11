Nazisymbole und ein Hitlergruss - gezeigt bei einer Probe einer Guggenmusik in Basel - haben Medienberichten zufolge zum Ausschluss eines Mitglieds der Basler Gugge geführt. Auslöser war ein Bericht der Basellandschaftlichen Zeitung. Demnach soll der Musiker bei einer Probe den Hitlergruß gezeigt haben und Nazisymbole getragen haben. Laut Basellandschaftlicher Zeitung soll er aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Der Fall sorgt in der Schweiz für Aufsehen und das jetzt, so kurz vor der Basler Fasnacht. Das Basler Fasnachtscomité hat auf cliqueninterne Vorgänge hingegen wenig Einfluss, pocht jedoch auf eine antirassistische Haltung. Die Basler Staatsanwaltschaft hat indes noch keine Ermittlungen aufgenommen, allein das Tragen von Nazisymbolen ist in der Schweiz im Gegensatz zu Deutschland nicht strafbar.