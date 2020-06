Am heutigen Aschermittwoch endet für die Narren im Südwesten die Fasnet - begleitet von großem Wehklagen und lautem Jammern. In den Freiburger Bächle werden am Vormittag die Geldbeutel gewaschen, die während der Fastnacht geleert wurden und sich bis zur nächsten Saison im besten Fall wieder füllen sollen. In Wolfach im Ortenaukreis waschen mehr als ein dutzend Narren, in schwarzer Trauerkleidung und unter Klagen und Geheul, ihre leeren Geldbeutel im Stadtbrunnen. Im Anschluss treffen sich einige Zünfte dann zum traditionellen Schnecken- oder Fischessen. Andernorts, wie zum Beispiel in Schopfheim im Landkreis Lörrach, geben die Narren den Schlüssel des Rathauses zurück. In Bad Säckingen wiederum haben die Narren bereits gestern Abend Abschied von der Fastnacht genommen. Als sogenannte Hüüler zogen sie heulend durch die Stadt und verbrannten eine Fastnachtspuppe.