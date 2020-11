per Mail teilen

Der Basler Pharmakonzern Novartis geht Berichten über schwere Nebenwirkungen seines Augenmedikaments "Beovu" nach. Nach Angaben der US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament dort zum Teil schwere Komplikationen ausgelöst. In den USA soll das Augenmedikament von Novartis zu Entzündungen der Netzhautgefäße geführt haben. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Erblindung führen. Novartis hat deswegen die entsprechenden Gesundheitsbehörden informiert und eine externe Sicherheitskommission eingesetzt. Sie soll die Patientenberichte aus den USA überprüfen. Das Augenmittel Beovu soll erfolgreich die feuchte Makuladegeneration behandeln. In den USA ist es seit Oktober auf dem Markt. In Europa wurde es vergangene Woche zugelassen. Das Mittel gilt als potentieller Umsatzrenner. Novartis verspricht sich davon einen Jahresumsatz von bis zu vier Milliarden Dollar.