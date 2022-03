100 Menschen bei Solidaritäts-Demo für die Ukraine

Knapp 100 Menschen haben am Donnerstagabend in Freiburg ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Auf dem Platz der Alten Synagoge in der Innenstadt haben sich auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer versammelt, die aus dem Kriegsgebiet geflohen sind. Zu der Kundgebung hatte die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft in Freiburg aufgerufen. Die Rednerinnen mit ukrainischen Wurzeln bedankten sich für die hohe Hilfsbereitschaft der Menschen in Freiburg. Viele Unterkünfte seien bereitgestellt worden. Gleichzeitig forderten sie schärfere Sanktionen und dass die Energieimporte aus Russland gestoppt werden.