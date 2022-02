In den nächsten 15 Jahren werden in Südbaden rund 5000 Handwerksbetriebe ihre Nachfolge regeln müssen. Doch sie finden keine übernahmewillige Jungmeister.

BmE Meistermangel in Südbaden

Der Fachkräftemangel ist in Südbaden schon lange ein Problem. Vor allem dem Handwerk fehlt der Nachwuchs. In den vergangenen 20 Jahren ist deshalb die Zahl der Meisterbriefe um ein Drittel zurückgegangen. Dem Handwerk gehen deshalb langsam die Meister aus. Zudem wollen immer weniger Jungmeister einen Betrieb übernehmen. Sie scheuen das Risiko der Selbständigkeit und lassen sich lieber anstellen. In der Coronazeit hat sich diese Unsicherheit noch verstärkt. Viele Meisterbetriebe in Südbaden suchen deshalb händeringend einen Nachfolger. Meine Kollegin Katja Schiementz mit zwei Beispielen aus dem Landkreis Lörrach

Seit 24 Jahren führt Ina Klemm das einzige Optikergeschäft in Efringen-Kirchen. An bester Lage, direkt an der Hauptstrasse. Einen Stock darunter sind Büro und Werkstatt untergebracht. Alle Apparaturen sind auf dem neusten Stand. Das alles würde die 60jährige gerne einem Nachfolger übertragen.

o-ton 20 ich kann ein komplettes Augenoptikerfachgeschäft übergeben, das läuft, sehr guter Kundenstamm, hochwertige Verkäufe und es ist wirklich schön hier auf dem Land zu arbeiten, man hat persönlichen Kontakt zu seinen Kunden und es sind treue und nette Kunden hier.

Zum 1. April wird sie ihr Optikergeschäft nun schließen. Voraussichtlich für immer. Denn ein Nachfolger ist bisher nicht in Sicht

o-Ton 15 ich habe mich bei Kollegen umgehört, ob sie nicht vielleicht einen Filialbetrieb aus diesem Geschäft machen wollen. Facebook, Instagram, Handwerkskammer – eigentlich habe ich ziemlich viel unternommen, um einen Nachfolger zu finden. Aber bis jetzt hat noch nichts geklappt.

Helmuth Rieger aus Rheinfelden hat seine Suche inzwischen aufgegeben. Der Elektroinstallationsmeister hätte noch ein prallgefülltes Warenlager abzugeben. Regale voller Schalter und Steckdosen, Kabel und Leisten. Dass keiner seinen Betrieb übernehmen will, ist für ihn absolut unverständlich.

o-Ton 10 Es gab noch nie so goldige Zeiten wie jetzt, Handwerk hat goldenen Boden und ich habe Kollegen, da ist der Meisterstundensatz bei 85 Euro, da kann man gut leben damit…

Helmuth Rieger vermutet, dass vielen Jungmeistern die Selbständigkeit einfach zu anstrengend ist. Denn wer einen Betrieb leitet, muss sich mit viel Bürokratie herumschlagen und lange Arbeitszeiten in Kauf nehmen.

o-Ton 8 das heisst frühmorgens der erste zu sein und spätabends der letzte und wenn dann noch ein Notfall auftaucht, dann muß man halt raus.

Der Mangel an Betriebsnachfolgern hängt aber auch mit der nahen Schweiz zusammen. Denn dort locken gute Anstellungsbedingungen und hohe Löhne.

o-ton 15 zum Beispiel bei den Meisterschulen in Freiburg oder Konstanz, da kommen Schweizer Firmen und werben dort schon für ihre Betriebe und greifen die ab und das ist natürlich für die deutsche Wirtschaft schon ein Riesenproblem

Auf diesen Meistermangel hat die Handwerkskammer Freiburg inzwischen reagiert und das sogenannte Meisternetzwerk ins Leben gerufen. Es soll übernahmewillige Jungmeister mit eingesessenen Betrieben in Kontakt bringen. Erklärt Handirk von Ungern-Sternberg, von der Handwerkskammer

o-Ton 25 wir hatten im letzten Jahr Treffen organisiert, wo dann diskutiert wurde, was diese Jungunternehmer bewegt, wo Probleme auch benannt werden, wo wir aktiv werden müssen .. und wir wollen eine Plattform schaffen über Austauschmöglichkeiten, d.h. über Abendveranstaltungen, über Vorträge, über Reisen und so aufmerksam machen und sensibilisieren für das Thema Selbständigkeit.

Für Augenoptikerin Ina Klemm kommt diese Initiative leider zu spät. Sie hat sich inzwischen damit abgefunden, dass ihr Optikergeschäft in Efringen-Kirchen keine Zukunft mehr hat.

o-Ton 10 um was es mir wirklich leid tut, sind meine älteren Kunden, die vielleicht jetzt auch mit dem Taxi irgendwo anders hinfahren müssen, das ist schon die bittere Sache daran.