per Mail teilen

Seine monumentalen Gemälde haben Yan Pei-Ming bekannt gemacht. Jetzt ist in Colmar die Ausstellung „Im Namen des Vaters“ zu sehen. Eine sehr persönliche Zeitreise des Künstlers.

Monumentale Portraits berühmter Persönlichkeiten, Reinterpretationen berühmter Meisterwerke, die Beschäftigung mit zeitgeschichtlichen Themen - das hat Yan Pei-Ming international bekannt gemacht. Die Ausstellung im Unterlinden-Museum in Colmar zeigt, was Yan Pei-Ming in seiner Kindheit prägte.