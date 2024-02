Meinung: Aktivisten lassen sich selbst die Luft raus

Aktivisten haben in Freiburg mehr als 100 SUVs sabotiert. Legitimer Protest oder Gefahr fürs friedliche Zusammenleben? Ludwig, Leiter des SWR Studios Freiburg, kommentiert die Aktion.

Normalerweise ist eine Geschichte vorbei, wenn die Luft raus ist - hier fängt sie erst an: Da machen Aktivisten in bürgerlichen Stadtteilen von Freiburg SUVs platt, indem sie Luft aus den Reifen der großen, geländewagen-ähnlichen Fahrzeuge lassen. An die 100 Besitzer haben sich bisher bei der Polizei gemeldet. Eines vorweg: Diese Sache kann böse enden. Denn auch, wenn die Verursacher Flugblätter unter die Scheibenwischer klemmen, in denen sie auf die Gefahr hinweisen: Wer kann garantieren, dass diese Zettel auch hängen bleiben, und die Fahrer nicht mit platten Reifen losfahren und einen Unfall bauen?