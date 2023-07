Mehrere Schlägereien bei Waldfest in Döggingen

per Mail teilen

Auf dem Waldfest in Döggingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist es am Wochenende zu mehreren Schlägereien gekommen. Eine Person soll mit einem Messer verletzt worden sein.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten rund 15-20 Personen in Döggingen, einem Stadtteil von Bräunlingen, gestritten. Hierbei kam es zu verbalen und körperlichen Angriffen. Laut Polizei wurden dabei mehrere Personen verletzt. Eine Person stürzte bei der Auseinandersetzung einen Abhang hinunter und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Leichte Verletzungen nach Messerangriff

In der Nacht auf Sonntag ging ein Unbekannter drei Personen erst verbal und anschließend körperlich an. Hierbei soll der Unbekannte einen der Geschädigten mit einem Messer leicht verletzt haben. Danach hatte der Angreifer das Fest verlassen. Die Opfer erlitten mehrere Verletzungen und mussten in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen.