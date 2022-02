Tausende auf der Straße: Großer Demo-Samstag in Freiburg

Am Samstag demonstrieren Impfgegner, darunter Ärzte und Pflegekräfte, gegen die Corona-Politik in Freiburg. Andere Gruppen wollen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen.

Die Polizei in Freiburg muss gleich mehrere Demonstrationen begleiten. Von vormittags bis nachmittags wollen mehrere tausend Menschen für ganz unterschiedliche Anliegen demonstrieren.

Gedenken an Todesopfer von Hanau

Der Demo-Samstag in Freiburg beginnt am Samstagvormittag um 11 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge mit einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags von Hanau. Der rechtsextremistische Terrorakt jährt sich am am 19. Februar zum zweiten Mal. Elf Bürgerinnen und Bürger wurden 2020 getötet. Neun Todesopfer hatten einen Migrationshintergrund. An das Gedenken schließt sich um 13 Uhr eine Mahnwache mit einer Kundgebung gegen Antisemitismus und Holocaust-Verharmlosung an, um an die Opfer von rechtsextremer Gewalt zu erinnern.

Kundgebung von "FreiVAC" und dem Kreisverband der Grünen

Ab 13:30 Uhr soll außerdem eine gemeinsame Kundgebung des Bündnisses "FreiVAC" (Freiburger Bündnis gegen Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Coronaverharmlosung) und dem Freiburger Kreisverband der Grünen gegen Rechtsextremismus und Verschwörung stattfinden - auch auf dem Alten Platz der Synagoge. Laut Kreisverband der Grünen sind mehrere Redebeiträge geplant, unter anderem von der Bundestagsabgeordneten Chantal Kopf, der Vorsitzenden der Israelitischen Gemeinde in Freiburg, Irina Katz, und Vertretern des Bündnisses "FreiVAC".

Tausende zu Demo gegen Corona-Maßnahmen erwartet

Mehrere tausend Menschen wollen am frühen Nachmittag gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren. Die Polizei rechnet mit 4.500 Teilnehmenden, darunter Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte aus ganz Baden-Württemberg. Zu dem Protest gegen die Corona-Politik wurde in den sozialen Medien und über Messengerdienste aufgerufen. Der Demo-Zug wird voraussichtlich durch die Innenstadt verlaufen. An Hauptverkehrsstraßen, wie zum Beispiel am Friedrichsring, kann es zu großen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadt Freiburg rechnet damit, dass vor allem der Straßenbahnverkehr im Zentrum bis zum Abend beeinträchtigt sein wird.

Corona-Demo Freiburg SWR

"Seebrücke"-Kundgebung fordert Aufnahme geflüchteter Menschen

Unter dem Motto "Für eine Welt ohne tödliche Grenzen" hält die internationale Bewegung "Seebrücke" um 15 Uhr eine Kundgebung auf dem Rathausplatz ab. Die Aktivisten fordern die sofortige Aufnahme geflüchteter Menschen in Deutschland und in Europa sowie die Unterstützung der zivilen Seenotrettung. Die Aktion der "Seebrücke" ist eingebettet in den Aktionstag des Bündnisses "FreiVAC" unter dem #FreiburgDebattiert. "Wir wollen den öffentlichen Raum gegen die selbst ernannten Querdenker mit solidarischen und progressiven Inhalten füllen.", heißt es in einer Mitteilung der "Seebrücke".

Weitere Demonstrationen rund ums Wohnen und Klima

In der Freiburger Innenstadt sind zudem noch weitere Versammlungen zu den Themen Wohnen und Klimaschutz angemeldet. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass trotz des großen Demo-Aufkommens, alle Geschäfte in der Innenstadt und auch die Kliniken erreichbar seien.