Vier Auffahrunfälle auf A5 hintereinander

Auf der Autobahn A5 zwischen Hartheim/Heitersheim und Bad Krozingen haben sich am Donnerstagvormittag in Fahrtrichtung Norden insgesamt vier Auffahrunfälle ereignet. Der Stau war 18 Kilometer lang. Etwa auf Höhe der Gemeinde Hartheim gab es zunächst einen Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden drei Menschen leicht verletzt. In dem sich bildenden Stau ereigneten sich dann zwei weitere Unfälle. Bei einem der beiden waren vier Pkw beteiligt, beim anderen zwei. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Wegen des Einsatzes des Rettungshubschraubers musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. In dem anwachsenden Stau ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall – ohne Verletzte. Inzwischen ist die A5 zwischen Hartheim/Heitersheim und Bad Krozingen wieder freigegeben, der Stau löst sich langsam auf.