Die Zahl der Passagiere ist am Euroairport Basel-Mulhouse 2021 im Vergleich zum Vorjahr um eine Million auf nun 3,6 Millionen Passagiere gestiegen. Das entspricht 40 Prozent des Passagieraufkommens wie es der Flughafen vor der Pandemie erreicht hatte. Dieses Jahr rechnet der Flughafen mit 6,2 Millionen Passagieren - das wären so viele wie in den ersten beiden Pandemiejahren zusammen.