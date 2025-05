Kokain-Boom im Dreiländereck: Handel und Konsum nehmen rasant zu

Was ist Dreiland Aktuell?

"Dreiland Aktuell" ist deutsch-französisch-schweizerisches Zusammenleben in seiner ganzen Vielfalt. In acht Minuten erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, was die Menschen im Dreiländereck bewegt, immer samstags um 18:04 Uhr im SWR Fernsehen. Das Studio Freiburg produziert die Sendung in Kooperation mit France 3 in Straßburg und Mulhouse sowie dem Schweizer Fernsehen SRF in Basel und Zürich.

Kontaktadresse für Fragen, Feedback oder Ideen: dreiland@swr.de