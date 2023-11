Mehr Besucher, aber zu wenig Personal: So lief die Saison am Titisee

Der Titisee steht für Schwarzwald-Idylle. Und nach der Coronapandemie kommen auch wieder mehr Touristen, aber es fehlt an Personal und Planungsssicherheit.

Die erste Saison nach den turbulenten Coronajahren ist gelaufen, doch nicht überall gibt es glückliche Gesichter am Titisee. Die Besucherzahlen steigen zwar wieder, aber den Betrieben macht die angespannte Personalsituation zu schaffen.

Spontane Reisegruppen erschweren Personalplanung

Seit der Pandemie hat sich das Verhalten der Touristinnen und Touristen am Titisee verändert: Früher haben Busreise-Unternehmen ihre Gruppen mit zeitlichem Vorlauf angemeldet - heute entscheiden Reiseleiter spontan nach Wetterlage, ob sie einen Stopp in dem Schwarzwald-Hotspot einlegen. Das macht die Personalplanung für viele Unternehmer schwierig, berichtet Mario Wochner, Geschäftsführer beim Kuckucksuhrenkönig Brunner am Titisee. Zudem sitze der Geldbeutel der Kunden nicht mehr so locker. Die Menschen gäben heutzutage lieber im Internet ihr Geld aus, berichtet Wochner.

Auch wenn unsere Umsätze 70 Prozent des Vor-Coronaniveaus erreichen, die Touristen aus Asien fehlen uns immer noch sehr.

Ein Drittel der Boote unbenutzt - gemischte Gefühle beim Bootsbetreiber

Auch für den Bootsbetrieb Schweizer am Titisee lief die Sommersaison anders als vor Corona. Ein Drittel der Boote musste im Lager bleiben. Zu dem Bootsverleih gehören zwei große Boote für Seerundfahrten, außerdem 80 Elektro-, Tret- und Ruderboote. Auch wenn Geschäftsführer Armin Schweizer mit dem Verlauf der Saison zufrieden ist - eine Sache treibt ihn dennoch um: der sich zuspitzende Personalmangel, der so viele Branchen aktuell beherrscht. "Es ist dieses Jahr zum allerersten Mal vorgekommen, dass wir gar keine Ruderboote draußen hatten, weil diese zu personalintensiv sind", erklärt Armin Schweizer.

Der Bootsbetrieb Schweizer ist ein Familienbetrieb. Seit 1909 schippern ihre Boote über den Titisee. Dass ausgerechnet die Ruderboote vergangenen Sommer nicht im Einsatz waren, schmerzt Armin Schweizer. Er sagt: "Die Ruderboote sind meine Babys, die hab ich damals während meiner Ausbildungszeit hier gebaut und ja: Das tut weh."

Souvenirläden an der Seepromenade bleiben geöffnet

Jetzt stehen die Boote alle im Winterquartier und werden dort für die nächste Saison gewartet. Für den Bootsbetrieb Schweizer bedeutet dies das Ende der Touristensaison. Anders sieht es bei den Souvenirläden an der Seepromenade von Titisee aus, die von den Einheimischen "Goldküste" genannt wird. Auch hier ist die Hauptsaison zwar gelaufen, aber die Läden bleiben das ganze Jahr über geöffnet.