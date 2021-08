Mehr Grünflächen und Bäume verbessern Luftqualität und kühlen in Städten. Von dieser Erkenntnis will Lörrach profitieren. Aber geht das so einfach?

380 Meter führt die Luisenstraße vom Lörracher Rathaus vorbei am Finanzamt zur katholischen Kirche St. Bonifatius. Am Anfang und am Ende stehen noch Bäume. Der Rest der Straße ist grau in grau. Ein Klassiker, sagt der Betriebsleiter der Lörracher Stadtgrün, Jens Langela. Diese Straße könne nicht weiter begrünt werden: "Die Straße ist einfach nicht angelegt dafür, dass man hier Straßenbäume platzieren kann. Man hat die Straße, man hat den Gehweg. Wenn man jetzt in den Gehweg noch Bäume reinpflanzt, dann ist kein Platz mehr für die Fußgänger. Wenn man den Gehweg verbreitert, dann bekommt man ein Problem mit dem Straßenverkehr, weil dann weniger Straße übrig ist. Und das sind so die Konkurrenz-Situationen, die man dann hat."

Bäume im Kampf um Platz in der Stadt Lörrach

Über der Erde sollten sie zwischen zehn und 15 Meter Abstand zu Gebäuden und anderen Bäumen haben. Unter der Erde brauchen die Wurzeln zwölf Kubikmeter Platz – also das Volumen von etwa 73 Badewannen. Früher wurde darauf nicht so sehr geachtet. Zum Beispiel in der Haagener Straße, die von der grauen Luisenstraße abzweigt. In der Haagener Straße sind die alten Stadt-Birnen nach und nach abgestorben. Ihre Wurzeln hatten keinen Platz. Jens Langela: "Wir haben hier die ganze Reihe fällen müssen, wollten dann neu pflanzen, haben dann auf den Leitungsplänen gesehen, wie die Leitungen laufen. Und hier ist es einfach so, dass die Leitungen im Grunde durch das Baumquartier durchlaufen. Das heißt, da ist mehr Leitung im Boden als als sonst irgendwas, also etwa Raum zum Wachsen für den Baum." Wo die Lörracher Stadtgrün gefällte Bäume nicht durch neue ersetzen kann, pflanzt sie Büsche und Sträucher. In der Haagener Straße gelbes Johanniskraut und weißen Bauern-Jasmin.

Auch Nachbarstadt Weil am Rhein will grüner werden

Dort gibt es seit dem vergangenen Jahr das Projekt "1.000 Bäume in 10 Jahren". Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ist eine grüne Stadt wichtig. Wegen der knappen Stadtfläche Weil am Rheins ist das aber eine Herausforderung: "Wir sind nach Mannheim die am zweit dicht besiedeltste Stadt in Baden-Württemberg. Das heißt: Es bleibt gar nicht so viel Fläche oder Möglichkeit, jenseits von Verkehrsanlagen, jenseits von der Autobahn, der Bahnanlagen. Darum ist die Herausforderung groß, die geeigneten Plätze zu finden." Offenbar wird die Aufgabe in Weil am Rhein aber dennoch gut gelöst momentan. Im ersten Projekt-Jahr 2020 konnten 130 Bäume gepflanzt werden - zum Beispiel beim Erlebnisbad Laguna. Für dieses Jahr sind schon 50 weitere Plätze gefunden. Mitarbeiter der Stadt und die Weiler Bürgerinnen und Bürger sollen Vorschläge für neue Standorte machen.

Lörrach motiviert Privatleute und verschenkt Bäume

In Lörrach gibt es seit einigen Jahren die Aktion "Ich will bei dir Wurzeln schlagen". Die Stadt verschenkt jährlich 100 Bäume für private Gärten in Lörrach. Denn alle können zu einer grüneren Stadt beitragen, sagt Jens Langela: "Auch privat kann man über die Themen Dachbegrünung, Fassaden-Begrünung relativ viel machen, man kann ein sehr angenehmes Wohnklima auch haben. Das wird vielerorts einfach unterschätzt. Und es wird auch leider oft zugunsten des Pflegeleichten dann die Natur zurückgedrängt. Es ist einfach nun mal so: Eine gepflasterte Hofeinfahrt ist ökologisch nicht so wertvoll, wie eine schöne Grünfläche."