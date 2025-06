per Mail teilen

Den Auerhähnen und Auerhühnern scheint es im Hochschwarzwald weiterhin zu gefallen. Denn ihre Population ist im Vergleich zu früheren Jahren konstant geblieben.

In den Staatswäldern im Hochschwarzwald wurden in diesem Frühjahr insgesamt 14 Auerhähne gesichtet. Somit bleibt der Bestand weiterhin stabil. Wenig Regen und viel Ruhe haben laut dem Forstbezirk Hochschwarzwald unter anderem dafür gesorgt, dass sich der Auerwild-Bestand weiterhin erholt.

Hans-Ulrich Hayn, Leiter des Forstbezirks Hochschwarzwald, erklärt im SWR, was er und seine Kollegen für das Auerwild tun:

Trockenheit, Ruhe und Freiflächen für die Auerhähne

Die Mitarbeitenden des Forstbezirks Hochschwarzwald freuen sich, dass sie in diesem Frühjahr 14 Auerhähne zählen konnten. Das zeigt ihnen, dass immer mehr Auerwild in der Region lebt. Traditionell werden nur die auffälligeren Auerhähne gezählt und nicht ihre Partnerinnen. 2023 zählte der Forstbezirk Hochschwarzwald 16 Auerhähne - ein Rekord. 2015 wurden beispielsweise nur fünf Auerhähne gezählt.

Für den Aufwärtstrend gibt es mehrere Gründe. So hat der Forstbezirk in den vergangenen Jahren verstärkt dafür gesorgt, dass das Auerwild genügend Ruhe bekommt. Die braucht es gerade im Frühjahr, wenn es seine Jungen aufzieht. Dafür wurden in den sogenannten Auerwild-Gebieten beispielsweise Waldhütten abgerissen oder zwischen April und Juni Wege gesperrt.

Außerdem haben trockene Frühjahrsperioden und Sommer dafür gesorgt, dass mehr Küken unbeschadet schlüpfen konnten. Probleme sind hingegen neue Fressfeinde, wie Uhus.

Auerhähne im Hochschwarzwald sind weiterhin bedroht

Das Auerhuhn ist aber weiterhin vom Aussterben bedroht. In den 1960er-Jahren lebten noch bis zu 100 Auerhähne im Hochschwarzwald. Auch wenn der Bestand langsam wieder zunimmt, ist er noch deutlich geringer als er ursprünglich einmal war.