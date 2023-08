Mehr als 100 Oldtimer bei der Schauinsland-Klassik

per Mail teilen

Am Freitag und Samstag haben sich Auto-Begeisterte aus fünf Ländern in einem Oldtimer-Rennen gemessen. Die Strecke führte etwa 500 Kilometer durch den Schwarzwald.

Bei der 16. Auflage der Schauinsland-Klassik verlief die Etappe am Freitag in einem Rundkurs von Freiburg über Endingen, Müllheim, Staufen und Todtnauberg. Am Samstag fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einer malerischen Strecke über Freiamt, Hornberg und Furtwangen.

Zeitreise auf vier Rädern: Eine Oldtimer-Kolonne im Schwarzwald.

Insgesamt 103 Teams aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Österreich und Belgien nahmen mit Oldtimern bis Baujahr 1990 teil. Bei der Rallye geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um fahrerisches Können und sportliche Leistungen. Die anspruchsvolle Strecke musste innerhalb der vorgegeben Zeit gefahren werden.

Am Ende sicherten sich Knuth und Markus Henneke in einem Porsche 964 Targa Baujahr 1990 den Gesamtsieg.

„Die Fahrerteams haben tollen Rallye-Sport bei einer herausragenden Streckenführung durch unsere schöne Heimat erlebt“

Ein Höhepunkt der Fahrt war die Einfahrt und Aufstellung am Freiburger Münsterplatz unter einer Vielzahl von Schaulustigen. Die nächste Schauinsland-Klassik findet vom 2.-3. August 2024 statt.