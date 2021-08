per Mail teilen

Die starken Niederschläge der vergangenen Wochen und die hohen Temperaturen schaffen im Weinbau in Südbaden ideale Bedingungen für den Mehltau und andere Pilze. Der Ökologische Weinbauverband Ecovin Baden rechnet deshalb mit deutlichen Ernteverlusten. In den letzten 40 Jahren sei der Pilzdruck im biologischen Weinbau noch nie so stark gewesen, sagte der Vorsitzende Paulin Köpfer aus Heitersheim. Kurzfristig gebe es gegen den Mehltau keine Lösung, da auch das bislang erlaubte Mittel Kupfer nur noch stark reduziert eingesetzt werden dürfe. Angesichts des Klimawandels müsse man auf pilzresistente Sorten umstellen. Das erfordere allerdings auch ein Umdenken bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern.