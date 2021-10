Kein Rahmenabkommen mit EU: Medizinprodukte in der Schweiz könnten knapp werden

Hintergrund: Rahmenabkommen EU-Schweiz

Das geplante Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU sollte ein Vertragswerk sein, um die Zusammenarbeit der beiden Seiten zu regeln. Es gibt mehrere bilaterale Abkommen zwischen der EU und der Schweit, die unter einem Rahmenabkommen zusammengefasst werden sollten. Die Verhandlungen dafür begannen 2014 und endeten im Mai 2021, als der Schweizer Bundesrat die Gespräche darüber beendete. Der Grund: Es gab Unstimmigkeiten besonders in Sachen Personenfreizügigkeit und Arbeitsschutz. Obwohl das Rahmenabkommen gescheitert ist, will die Schweiz weiterhin bilateral mit der EU zusammenarbeiten. Aber gerade für die Grenzregionen im Dreiländereck, am Hochrhein und am Bodensee hat der Abbruch der Verhandlungen Bedauern und Besorgnis ausgelöst, weil nun mehr als 100 bilaterale Verträge fortlaufend aktualisiert werden müssten.