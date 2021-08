Die Firma Maxon aus Sexau produziert elektrische Antriebssyteme, die auch bei NASA-Robotern zum Einsatz kommen. Die sollen Leben auf dem Mars finden.

Aus der Provinz im Breisgau direkt auf den Mars: Dieses Kunststück hat die Firma Maxon aus Sexau geschafft. Die Firma fertigt elektrische Antriebe, normalerweise für alle möglichen Anwendungen in der Medizin, für künstliche Gelenke oder Beatmungsgeräte. Aber vor Jahren klopfte die NASA an, und seitdem sind Maxon-Antriebe bei jeder Mission mit auf dem Mars gewesen, erzählt Geschäftsführer Dirk Zimmermann, "mal im Hubschrauber, im Radantrieb, in Geräten, die Bodenproben entnehmen, oder die Bodenproben in die tubes eintüten."

Alle Maxon-Geräte müssen höchsten Belastungen Stand halten und Präzisionsarbeit leisten bei der Suche der Roboter nach Spuren von Leben auf dem Mars. Roboter kommen auch bei der Produktion in Sexau zum Einsatz, aber nicht nur. Jedes Teil muss von geschulten Augen auf Herz und Nieren geprüft werden. Denn, so Dirk Zimmermann: "So eine Marsmission, das weiß jeder, kosten Milliarden und es wäre natürlich schade, wenn das nicht funktioniert, weil der Motor von Maxon nicht läuft, oder der Antrieb."

Die Produktion für die nächste Marsmission der NASA läuft in Sexau schon auf Hochtouren - Technik für den Mars, aber nur die Technik. Denn den Chef selbst zieht es nicht dahin. Dirk Zimmermann: "Nein, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich fühle mich auf der Erde bei Maxon sehr wohl und ich möchte keinesfalls auf den Mars." Ihm genügt, dass seine Technik wieder auf dem Mars landen wird.