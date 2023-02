Ukraine-Krieg: Matratzen-Sponsoren gesucht

Jürgen Braun aus Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis), Gewichtheber und Hilfe-Organisator hat für ein Flüchtlingslager bei Lwiw 400 Stockbetten organisiert. Jetzt fehlen noch Matratzen.

Jürgen Braun bekommt aufgrund seiner guten Kontakte in die Ukraine genau mit, woran es mangelt. So sei die Situation in der Stadt Truskavetz – sie liegt 35 Kilometer südlich von Freiburgs Partnerstadt Lwiw – nur schwer zu ertragen. Denn in der 20.000 Einwohner-Gemeinde haben mittlerweile rund 65.000 Flüchtlinge Zuflucht gesucht.

Menschen vegetieren auf dem Boden

Sämtliche staatliche Gebäude sind bis unter die Decke voll mit Geflüchteten, so Jürgen Braun. Flure und Hallen seien ebenso voll. Die Leute vegetierten auf dem Boden. Jürgen Braun hatte bereits 400 Stockbetten nach Truskavetz geschickt. Jetzt werden dort dringend Matratzen benötigt.

Firma aus Elzach produziert preisgünstige Schaummatratzen

Um so schnell wie möglich helfen zu können, riet ihm ein Freund sich mit der Elza Gmbh in Verbindung zu setzen. Die Firma aus Elzach produziert normalerweise Naturmatratzen aus nachhaltigen Rohstoffen, aber jetzt werden preisgünstige Schaummatratzen hergestellt, sagt Firmenchef Jürgen Notheis. Von seinen Lieferanten hat Jürgen Notheis Sonderposten an Stoffen und Schaumkerne mit einfachen Schnitten bekommen. So hat die Elzacher Firma ihren Produktionsplan umgeworfen und fertigt jetzt Schaumstoff-Matratzen zum Sonderpreis für die Ukraine.

1.000 Schlafplätze bis Ende April

Wer 80 Euro spendet, hilft einer ukrainischen Mutter schlafen zu können, betont Jürgen Braun, der bis Ende April 1.000 Schafplätze schaffen möchte. Für den Firmenchef ist es Ehrensache keinen Gewinn aus der Matratze-Produktion zu schlagen. Jürgen Braun hofft, dass viele Menschen von der Aktion erfahren und zu Matratzen-Sponsoren werden. Er selbst ist immer wieder gerührt über die Dankbarkeit der Hilfsbedürftigen.

Gewichtheber Jürgen Braun aus Bräunlingen ist auf dem Weg in die Ukraine. Er liefert Hilfsgüter. Die Busse sollen 180 Menschen nach Südbaden bringe. SWR

"Ich habe in meinem Leben noch nie so oft Tränen in den Augen gehabt, wie in den letzten vier Wochen. Viele Tränen der Trauer, aber es sind auch Freudentränen dabei."

Spendenkonto eingerichtet

Wenn Sie eine Matratze sponsern wollen, können Sie dies unter dem Stichwort „Schlafplatz“ bei dem 2020 eingerichteten Spendenkonto „Heber in Not“ tun:

Baden-Württembergischer Gewichtheberverband, Volksbank Kurpfalz

IBAN: DE 45 6709 2300 00340324 24 BIC: GENODE61WNM

