Massive Behinderungen im Bahnverkehr

Im südbadischen Bahnverkehr gibt es an diesem Wochenende erhebliche Behinderungen. Die Strecke zwischen Ringsheim und Freiburg ist komplett gesperrt. Es werden Busse eingesetzt.. Die Sperrung soll am Montagmorgen um 4 Uhr aufgehoben werden. Doch bereits am Osterwochenende wird die Strecke zwischen Ringsheim und Freiburg erneut gesperrt. Bahnreisende benötigen auch an allen folgenden folgenden Wochenenden im April viel Geduld. ICE-Züge in Richtung Schweiz enden in Offenburg. ICE-Züge aus der Schweiz enden in Freiburg. Zwischen Freiburg und Offenburg müssen die Reisenden entsprechend auf Busse umsteigen. Die Stadt Offenburg warnt bereits vor Verkehrsbehinderungen im Umfeld des Bahnhofes.