Ein Reisender, der in einem ICE keinen Mund-Nase-Schutz tragen wollte, hat am Freiburger Hauptbahnhof die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Der 61-jährige Franzose hatte weder einen Fahrschein, noch trug er in dem aus Basel kommenden ICE einen Mund-Nasen-Schutz. Die Zugbegleiter untersagten ihm deshalb die Weiterreise, der Mann sollte den Zug beim Halt in Freiburg verlassen. Er wollte jedoch nicht aussteigen. Erst Beamte der Bundespolizei konnten ihn aus dem Wagen holen. Dabei wehrte er sich so stark, dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Während der anschließenden Personenkontrolle kam heraus, dass der Mann wegen Diebstahls gesucht wurde. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.