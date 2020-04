Menschen in Baden-Württemberg müssen ab dem 27. April Masken tragen, wenn sie in Läden gehen oder mit Bussen und Bahnen unterwegs sind. Viele Passanten in Freiburg unterstützen das.

