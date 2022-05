per Mail teilen

Die Stadtverwaltung Weil am Rhein hat die Maskenpflicht in ihren Räumen aufgehoben. Auch in der Ortsverwaltung Haltingen sowie allen weiteren Verwaltungsstellen der Stadtverwaltung, wie der Stadtbibliothek, Volkshochschule oder auch den Weiler Museen, muss man ab sofort keine Maske mehr tragen.