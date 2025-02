Marode Turnhallen in Freiburg: Vereine fordern mehr Geld

per Mail teilen

Undichte Dächer, kaputte Böden und Sanitäranlagen: Die Mängelliste ist lang in den Freiburger Sporthallen. 14 Vereine haben sich jetzt in einem Bündnis zusammengeschlossen und schon erste Erfolge erzielt.

Die Mängelliste bei vielen Turnhallen in Freiburg ist lang. Gelder für die Sanierung fließen nur langsam. Leidtragende sind vor allem die Vereine, die auf die Sportstätten angewiesen sind. Schon länger machen Freiburger Vereine die Stadt auf diese Missstände aufmerksam, passiert sei aber bisher zu wenig, so die Kritik. 14 Freiburger Hallensportvereine haben jetzt sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie Druck machen bei der Sanierung von Sporthallen in der Stadt.