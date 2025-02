Undichte Dächer, kaputte Böden und Sanitäranlagen: Die Mängelliste in den Freiburger Sporthallen ist lang. 14 Vereine haben sich jetzt in einem Bündnis zusammengeschlossen.

Dächer sind in die Jahre gekommen, die Sanitäranlagen veraltet und die Hallenböden unbespielbar.Viele Sporthallen in Freiburg sind in die Jahre gekommen und baufällig. Schon länger machen Freiburger Vereine die Stadt auf diese Missstände aufmerksam, passiert sei aber bisher zu wenig, so die Kritik. 14 Freiburger Hallensportvereine haben jetzt sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie Druck machen bei der Sanierung von Sporthallen in der Stadt.

Starkregen überschwemmte den Hallenboden

Im Juli 2024 hält das Dach der Wentzinger-Sporthalle in Freiburg dem Starkregen nicht mehr stand. Plötzlich kommt Wasser von oben und von unten, Eimer können das Wasser nicht mehr auffangen. Es bilden sich riesige Pfützen, die den Hallenboden bedecken. Handballerin Klara Hoffmann erinnert sich an den Tag: "Es hat ultra gestunken, weil es auch echt ekliges Wasser war, das aus dem Boden rauskam." Die Halle konnten sie und ihre Teamkolleginnen der weiblichen A-Jugend von Alemannia Zähringen danach nur noch zur Hälfte benutzen.

Die Wentzinger-Sporthalle im Freiburger Westen muss dringend saniert werden, denn hier regnet es rein. Leidtragende sind vor allem die Sportlerinnen und Sportler. SWR

Wenn es regnet, wissen die Spielerinnen nie so genau, ob das mit dem Training klappt oder nicht. Denn seitdem sei nichts passiert. "Jeden Mittwoch kommen wir hierher und es tut sich nichts", ärgert sich Teamkollegin Paulina Calma. Der Hallenboden hat sich an mehreren Stellen angehoben: ein Millionenschaden.

Das Problem sei nicht neu, erzählt Alemannia-Trainer Carsten Reich. Ständig würden Eimer und Wannen herumstehen, um das Wasser aufzufangen. "Es wurde jahrelang nur halbherzig repariert und so ist es dann zu der Katastrophe gekommen im Juli. Als wirklich Sturzbäche aus der Decke kamen und die Halle innerhalb einer Stunde zur Hälfte unter Wasser stand", erzählt Reich frustriert.

"Freiburger Halleninfrastruktur wird kaputt gespart"

Um auf die katastrophalen Zustände in den Sporthallen aufmerksam zu machen, hat Carsten Reich vergangenen Oktober einen Aufruf gestartet für den Beteiligungshaushalt 2025/2026. Auf diesem Weg können Freiburger Bürgerinnen und Bürger über den Haushalt der Stadt mitentscheiden.

Rund 100 Kommentare und 230 Likes hat der Vorschlag des Handballtrainers. So kommentiert der Nutzer Stefan, dass die Freiburger Halleninfrastruktur kaputt gespart werde. Verlegungen und Ausfälle der Trainingseinheiten wegen Wassereinbrüchen seien für Sportlerinnen und Sportler die Regel. Ein weiterer Nutzer bemängelt, dass der Sanierungsstau das Angebot massiv einschränke.

Massenhaft sportliche Aktivitäten finden nicht statt, da schlicht und ergreifend keine Halle verfügbar ist.

Vereine schließen sich zusammen, um auf marode Hallen aufmerksam zu machen

Außerdem hat sich der Handballtrainer Carsten Streich mit 13 anderen Hallensportvereinen aus Freiburg zusammengetan. Sie alle haben seit Jahren mit maroden Sporthallen zu kämpfen. Gemeinsam fordern sie von der Stadt mehr Geld für die Sporthallen und neue Strategien. Mit Erfolg, wie es scheint.

Mehrere Gesprächskreise zwischen dem Bündnis und Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Stadtverwaltung, Bürgerschaft und Sportvereinen gab es mittlerweile. Stadt und Vereine sprechen inzwischen von einem konstruktiven Miteinander. Es gehe darum, ständig im Gespräch miteinander zu sein, um in Zukunft schneller reagieren zu können, sagt Ulrich Becht vom Gebäudemanagement der Stadt Freiburg. Er und sein Team sind zuständig für 500 städtische Gebäude in Freiburg, viele davon sanierungsbedürftig.

Sanierungsstau von 500 Millionen Euro

Ulrich Becht vom Gebäudemanagement der Stadt Freiburg und sein Team kennen die Probleme um das provisorische Flickwerk. Die Stadt komme aber mit den Sanierungsarbeiten nicht hinterher, so Becht. Vor allem nicht mit den Kosten. Etwa 500 Millionen Euro wären insgesamt nötig, um alle Gebäude in der Stadt zu sanieren, darunter auch viele Schulen.

Ab Ende Februar wird die Wentzinger-Halle für 2,5 Millionen Euro saniert. Es ist ein Anfang – mehr nicht. Die Angst vor dem nächsten Starkregen gibt es jedoch auch in anderen Stadtteilen. Unter anderem in der Jahnhalle im Freiburger Norden. Wann hier saniert werden soll, ist bislang unklar.