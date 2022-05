per Mail teilen

Für landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es ein neues digitales Angebot in Südbaden: den "Marktplatz LandKultur" im Internet. Die Kommunikationsplattform bildet Höfe, bäuerliches Leben in der Region und landwirtschaftliche Produkte und Angebote ab. Diese reichen von Blumen über Brot und Heu bis zu Pilzen und Spirituosen. Auch Dienstleistungen und Veranstaltungen von Höfen zwischen Ortenau und Schweiz, in der Rheinebene und auf der Baar sind zu finden.