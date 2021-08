An Mariä Himmelfahrt feiern katholische Christen die Aufnahme Marias in den Himmel. In vielen Schwarzwald-Tälern mit einem Jahrhunderte alten Brauch.

Das Kinzigtal aber auch die Nachbartäler wie das Harmersbach- und das Nordrach-Tal sind dafür bekannt: In den Tagen vor Mariä Himmelfahrt ziehen dort noch immer Menschen los, um auf den Wiesen und in den Wäldern Kräuter zu suchen.

In Nordrach sind die Frauen der Trachtengruppe unterwegs gewesen und haben 25 verschiedene Pflanzen gesammelt. Denn wenn sie ihre Kräuterbüschel binden, dann kommen in jeden Strauß sieben bis zwölf verschiedene Pflanzenarten hinein: Pfefferminz, Salbei, Oregano und Beifuß verströmen dabei alleine schon einen unverwechselbaren Duft.

Brauch: Geweihte Ähren für neue Saat - Heilkräuter für Tiere

Unbedingt in die Büschel müssen außerdem: Eine Rose für Maria und einige Ähren, wie Angelika Kälble, Vorsitzende der Nordracher Trachtengruppe erklärt: "Die Kräuterbüschel werden ja dann geweiht und viele Bauern geben im Frühjahr ein Korn aus den geweihten Ähren in ihre neue Saat."

Brauchtumsexpertin Angelika Kälble ist auch Vorsitzende der Nordracher Trachtengruppe SWR

Früher sei es außerdem üblich gewesen, kranken Tieren Kräuter aus dem Büschel ins Futter zu mischen, sagt die Brauchtumsexpertin.

Pyramidenform in Nordrach - Wagenräder in Gengenbach

Die Nordracher Kräuterbüschel sind vergleichsweise klein und immer pyramidenförmig. Wenige Kilometer weiter in Gengenbach werden derweil Wagenrad große Gebinde zur Segnung in die Kirche getragen. Der Gottesdienst zum katholischen Hochfest Mariä Himmelfahrt, mit dem auch das Patrozinium der Gengenbacher Marienkirche gefeiert wird, wird am Sonntag (15. August) ab 9:30 Uhr per Livestream auf Youtube übertragen.

Ursprung des Kräuterbüschel-Brauchs in vorchristlicher Zeit

Gengenbachs Pfarrer Erwin Schmidt erklärt, dass der alte Brauch in der Stadt vor einigen Jahren wieder aufgegriffen und gestärkt worden sei. Zum Ursprung erklärt er: "Es gab wohl schon in vorchristlicher Zeit die Tradition, dass man Tieren Heilkräuter unters Futter gemischt hat, damit sie gesund blieben und gediehen." Die Katholische Kirche habe solche Bräuche aus alter Zeit aufgegriffen, umgedeutet und in einen neuen Zusammenhang gestellt.

Kräuter und Blumen erinnern an Legende um Marias Grab

So seien in den ersten Jahrhunderten des Christentums Geschichten und Legenden entstanden, die die enge Bezogenheit zwischen Jesus Christus und seiner Mutter zum Ausdruck gebracht hätten. Darunter auch die Erzählung, wie das Grab Mariens geöffnet und nicht ihr Leichnam sondern Kräuter und Blumen gefunden wurden.

Kräuterbüschel-Prämierung fällt wegen Corona aus

Der Kräuterbüscheltag in Gengenbach wird sich wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf den Fest-Gottesdienst beschränken. Die anschließende Kräuterbüschel-Prämierung, zu der jedes Jahr eigentlich hunderte Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung anreisen, fällt wegen der Corona-Pandemie auch am diesjährigen Festtag zu Mariä Himmelfahrt noch einmal aus.