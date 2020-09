Die katholische Frauen-Protest-Initiative "Maria 2.0“ hat zu einer bundesweiten Aktionswoche aufgerufen. Dafür haben Katholikinnen am Sonntag während einer Priesterweihe vor dem Freiburger Münster ihre eigene Eucharistie gefeiert.

Denn die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in der katholischen Kirche nach wie vor in weiter Ferne. Weiheämter bleiben Männern vorbehalten, eine Öffnung für Frauen steht für den Vatikan nicht zur Diskussion. Auch die Freiburger Katholikinnen wollen sich diese Diskriminierung nicht mehr gefallen lassen und kämpfen in der Bewegung "Maria-2.0" für ihre Rechte. Während im Freiburger Münster drei Priester geweiht werden, haben sich auf dem Münsterplatz rund 150 Menschen versammelt. Die meisten weiblich und ganz in weiß gekleidet.

Frauen feiern Agape-Gottesdienst

Simone Burster, Mitstreiterin der Initiative "Maria 2.0" verteilt die Rollen für die Agape-Gottesdienste. Diese finden zeitgleich statt - an 20 Tischen auf dem Münsterplatz gedeckt mit Blumen, Brot und Wein. Die Agape-Feier ist eine schlichte Mahlfeier, "bei der auch ungeweihte Menschen die Leitung und die einzelnen Funktionen übernehmen können", erklärt Simone Burster.

Die Frauen teilen das Brot, trinken Wein und beten. Wegen Corona singen sie nicht, sondern summen die Lieder. "Wir wollen zeigen, dass wir unsere eigene Spiritualität haben", sagt Aktivistin Gabi Schmidhuber. Deshalb müssen wir vor die Tür.

"Wenn wir in der Männerkirche so wenig gehört werden, dann müssen wir leider vor die Tür gehen und unsere eigenen Sachen machen." "Maria 2.0"-Aktivistin Gabi Schmidhuber

Die Frauen wollen eigentlich keine Kirchenspaltung, sagen sie. Aber es bleibe ihnen keine andere Wahl. Entweder es ändere sich etwas, oder es bleibe nur der Austritt aus der Katholischen Kirche. Manche überlegen auch den Übertritt zur Altkatholischen Kirche: diese erlaube Frauenpriestertum und habe keine Probleme mit wiederverheiratet Geschiedenen.

"Wenn du merkst, du reitest ein totes Pferd, dann gib ihm nicht die Sporen, sondern steig ab. Wir wollen Neues schaffen und kreativ sein. Wir werden in tote Strukturen nicht zu viel investieren." Maria 2.0-Aktivistin Gabi Schmidhuber.

Gabi Schmidhuber will jedenfalls nicht auf ein "totes Pferd" setzen. Um ihren Protest auszudrücken, stellt sie sich nach der Priesterweihe zusammen mit den anderen Frauen an den Weg, den die Priester und Bischöfe von der Kirche ins Priesterseminar nehmen. Doch die meisten Würdenträger haben eine Abkürzung genommen. Nur wenige Geistliche stellen sich der Konfrontation mit den Protestierenden und bleiben stehen und geben sich so offen wie Pater Gabriel aus Essen.

"Jesus ist zu allererst als Mensch gekommen. Ich habe keine Schwierigkeiten, wenn Frauen Priester werden." Pater Gabriel aus Essen

Für den frisch geweihten Priester Thomas Rudolf aus Wiesloch ist das Weiheamt für Frauen allerdings ein schwieriges Thema. An seinem Festtag will er sich dazu nicht äußern. Nur so viel: "Es gibt einige Sachen, die müssen wir ansprechen. Und das tut unser Erzbischof und dabei unterstütze ich ihn."

Derweil hat sich der Basler Weihbischof Denis Theurillat zu Wort gemeldet und fordert ein Konzil zur Frage der Priesterweihe für Frauen. "Alle Bischöfe der Welt sollten zusammenkommen und entscheiden: Ja oder Nein", zitiert das katholische Schweizer Internetportal kath.ch. den 70-jährigen Würdenträger.

