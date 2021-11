per Mail teilen

Ein junger Mann hat sich am Dienstagabend vor dem Straßburger Münster selbst angezündet. Der 27-Jährige ist auf dem Vorplatz der Kathedrale von Rettungskräften versorgt und in eine Spezialklinik gebracht worden. Er soll zuvor aus einer Einrichtung geflohen sein, in der er wegen psychischer Probleme behandelt worden war.