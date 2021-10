Ein Mann hat am Samstagabend in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) Bäume gefällt und ist dabei von einem erschlagen worden. Der Baum drehte sich beim Fällen in die Richtung des 56-Jährigen und traf ihn ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.