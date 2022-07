Mann will Biber mit Pfefferspray vertreiben und trifft Kinder

In Bad Säckingen (Kreis Waldshut) hat am Montagabend ein 78-jähriger Mann Pfefferspray gegen einen Biber eingesetzt. Dabei sind zwei Kinder verletzt worden.

Der Senior ärgerte sich über einen Biber, der an den Büschen seines Grundstückes nagte. Um das Tier zu vertreiben, setzte er ein sogenanntes Tierabwehrspray, also Pfefferspray, ein. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er sich zuvor versicherte, dass niemand in der Nähe ist.

Nicht bei allen beliebt: der Biber dpa Bildfunk Thomas Warnack

Pfefferspraywolke trifft vorbei radelnde Kinder

Doch kaum hatte er das Pfefferspray gegen das Tier eingesetzt, radelten zwei sechs und acht Jahre alten Kinder auf einem Fußweg an der Grenze des Grundstücks vorbei und bekamen etwas von der Pfefferspraywolke ab. In der Folge klagten sie über Atemwegsreizungen und brennende Augen. Eine Mutter rief den Rettungsdienst, der die Kinder versorgte und danach nach Hause schickte.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat gegen den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung und mögliches Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz Ermittlungen aufgenommen.

Biber ist abgetaucht

Ob sich der Biber allerdings von all dem beeindrucken ließ, ist nicht bekannt, sagt die Polizei. Er sei schon in Richtung Rhein verschwunden gewesen, als sie eintraf.