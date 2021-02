Ein 48-jähriger Mann ist bei Bauarbeiten an einer alten Scheune von einer Mauer erschlagen worden. Nach Angaben der Polizei führte der Mann in Gutach im Breisgau (Kreis Emmendingen) Arbeiten am Fundament der Scheune aus, als direkt neben ihm eine Bruchsteinmauer einstürzte und ihn erfasste. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Bergungsarbeiten konnte der Mann am Samstagnachmittag nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.