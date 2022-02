Mann stirbt nach Brand in Gartenhütte

In Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist ein Mann bei einem Feuer in einer Gartenhütte ums Leben gekommen. Laut Polizei ging am Samstagabend ein Notruf ein, dass in einer Gartenanlage eine Hütte brenne. Kurz davor sei es zur Explosion einer Gasflasche gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, stand demnach die Hütte im Vollbrand. Die Einsatzkräfte fanden den schwerverletzten Mann, der noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 55 Jahre alten Besitzer der Gartenhütte handelt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann die Gartenhütte mit Gas beheizen wollen, worauf es zu einer Explosion gekommen sein müsse.