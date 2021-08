In Basel ist am Wochenende ein Mann bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, war der 28-Jährige Teil einer Gruppe, die in der Nacht auf Sonntag mit einer anderen Gruppe aneinandergeriet. Dabei wurde er mit einer Stichwaffe schwer verletzt und starb noch vor Ort. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts festnehmen.