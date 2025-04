Weil er auf dem falschen Bahnsteig war, hat ein Mann am Waldshuter Bahnhof die Gleise überquert, um seinen Zug noch zu erwischen. Der Lokführer musste eine Notbremsung einleiten.

Der 27-Jährige hatte am Dienstagmorgen auf dem falschen Bahnsteig auf seinen Zug gewartet. Als die Regionalbahn nach Basel auf Gleis eins in den Bahnhof in Waldshut einfuhr, wollte der Mann seinen Fehler noch schnell korrigieren und sprang in das Gleisbett, um auf den anderen Bahnsteig zu kommen, so die Bundespolizei.

Lokführer muss Notbremsung einleiten

Der Lokführer hatte den Mann gesehen und direkt eine Notbremsung eingeleitet. Verletzt wurde niemand. Da die Regionalbahn gerade erst in Betrieb genommen worden war, waren noch keine Reisende in den Wagen. Der 27-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Mann springt in Rottweil auf fahrenden Zug auf

Bereits Mitte April hatte ein Passagier in Rottweil bei einem Zug eine Notbremsung ausgelöst. Der 27-Jährige hatte den Halt am Bahnhof Rottweil für eine Zigarettenpause genutzt. Sein Gepäck ließ er währenddessen im Zug. Als der Zug wieder anfuhr, rannte er ihm hinterher und sprang auf die Kupplung zwischen Lok und erstem Wagen. Der Lokführer bemerkte den Mann und leitete eine Notbremsung ein. Auch er muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass von Abkürzungen über Bahngleise Lebensgefahr ausgeht.