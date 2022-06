Schwerer Unfall: 46-Jähriger prallt gegen Baum

per Mail teilen

Bei Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 46-jähriger Mann war auf der Landstraße 182 zwischen Göschweiler und Rötenbach unterwegs. Nach Polizeiangaben kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und schleuderte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann im Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins nächstgelegene Krankenhaus. Der 46-Jährige schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr. An dem Auto entstand Totalschaden. Die L182 war zeitweise gesperrt.