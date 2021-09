Ein Mann soll in einer Asylunterkunft in Feldberg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald einen 25-Jährigen mit einer Axt attackiert und verletzt haben. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde an der Schulter und kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte besteht keine Lebensgefahr. Die Männer waren zuvor in Streit geraten. Der mutmaßliche Angreifer ist auf der Flucht.