Mann in Unterkunft für Monteure in Schallstadt tödlich verletzt

Am Samstagabend gab es Streit in einer Unterkunft für Monteure. Er endete für einen Mann tödlich. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen - doch viele Fragen sind noch offen.

In einer Unterkunft für Monteure in Schallstadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) soll ein Mann einen anderen tödlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zwischen den beiden Männern, die seit mehreren Wochen in der Unterkunft gewohnt hatten, hatte es den Angaben zufolge am Samstagabend zunächst Streit gegeben. Worum es ging, ist noch unklar. Dabei soll ein 37-Jähriger einen 38-Jährigen mehrfach geschlagen und verletzt haben.

Polizei nahm Verdächtigen am Tatort fest

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er starb dort wenige Stunden später. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter noch am selben Abend am Tatort fest. Es handelt sich den Ermittlern zufolge um einen 37 Jahre alten slowakischen Staatsangehörigen, der der Polizei bislang nicht aufgefallen sei.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.