Dramatische Szenen in einer Tankstelle in Dogern: Ein Tankstellen-Angestellter soll einen Kunden mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer konnte sich in sein Fahrzeug retten.

Unvermittelt und ohne erkennbares Motiv: Ein Tankstellen-Mitarbeiter soll einen Kunden mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich in Dogern (Kreis Waldshut). Das Opfer konnte laut Polizei flüchten. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ermittelt. Mutmaßlicher Täter wurde schnell festgenommen Bei dem mutmaßlichen Täter handelt sich laut Polizei um einen 24 Jahre alten Angestellten der Tankstelle. Er soll am Mittwochabend einen Kunden mit einem Messer attackiert haben. Der 37 Jahre alte Mann habe sich in sein Fahrzeug retten und flüchten können. Er wurde lebensgefährlich verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand bezeichnet die Staatsanwaltschaft als "stabil". Der Angreifer wurde wenig später festgenommen. Er leistete dabei keinen Widerstand, so die Staatsanwaltschaft. Drogenbesitz: Angreifer war polizeibekannt Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl beantragt und Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet. Die Ermittler gehen davon aus, dass Täter und Opfer sich nicht gekannt haben. Zum möglichen Tatmotiv gäbe es derzeit noch keine gesicherten Informatiotionen, sagt sie. Der Angreifer war der Polizei wegen Drogenbesitzes bekannt.