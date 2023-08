Am Donnerstag ist ein 20-jähriger Mann mutmaßlich im Flückigersee in Freiburg ertrunken. Er war ins Wasser gesprungen und wurde nach Hilferufen nicht mehr gesehen.

Ein 20-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag nach Polizeiangaben von der zirka 1,5 Meter hohen Pontonbrücke in den Flückigersee in Freiburg gesprungen. Wie die Polizei am Freitag auf SWR-Anfrage mitteilte, soll der Mann nach dem Sprung noch um Hilfe gerufen haben. Passanten seien zu ihm geschwommen, konnten den Mann aber den Angaben zufolge nicht mehr aus dem Wasser ziehen.

Auch das kurz darauf eintreffende Rettungstaucherteam mit Booten und Tauchern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) habe den 20-Jährigen nicht mehr finden können. Die Polizei geht davon aus, dass er nicht schwimmen konnte.

Nächster Taucheinsatz am Montag

Wie die Polizei dem SWR mitteilte, kommt es immer wieder vor, dass Menschen, die nicht schwimmen können, am Flückigersee ihre Fähigkeiten überschätzen und ins Wasser springen. Solche Unfälle enden demnach oft tragisch.

Bisher fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Am Montag wird der nächste Taucheinsatz stattfinden, um den mutmaßlich Ertrunkenen zu bergen.