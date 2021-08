Ein 23-jähriger Mann hat in Freiburg einen Polizisten in die Wade gebissen. Wie die Polizei berichtet, erschien der alkoholisierte Mann in der Nacht auf Samstag vor dem Polizeirevier Freiburg-Nord und provozierte die Beamten, sodass ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Weil er nicht freiwillig gehen wollte, wurde er festgenommen. Dabei leistete er heftigen Widerstand und biss schließlich den eingesetzten Beamten in die Wade.