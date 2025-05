Rollator unter Strom gesetzt und Nachbarin gefährdet: 61-Jähriger muss ins Gefängnis

Ein Mann aus Denzlingen hat einen Rollator und einen Einkaufswagen unter Strom gesetzt. Sie hätten zur tödlichen Falle für seine Nachbarin werden können. Jetzt wurde er verurteilt.

Eine Berührung hätte hier tödlich enden können: Ein Mann hatte im vergangenen Juli im Flur eines Mehrfamilienhauses in Denzlingen (Kreis Emmendingen) eine Stromfalle gebaut - aus einem Rollator und einem Einkaufswagen. Das Ziel war seine Nachbarin. Jetzt wurde der 61-Jährige vom Freiburger Landgericht wegen versuchten Mordes zu vier Jahren Haft verurteilt.

Nachbarschaftsstreit eskalierte wegen Einkaufswagen

Der Streit zwischen dem Mann und den anderen Hausbewohnerinnen und Hausbewohnern hatte sich laut Ermittlungen über längere Zeit hingezogen. Immer wieder hatte der 61-Jährige einen oder mehrere Einkaufswagen im Flur vor dem Aufzug abgestellt. Teils waren verderbliche Lebensmittel in den Wägen. Die Nachbarn sollen ihn mehrfach aufgefordert haben, das zu unterlassen. Regelmäßig stellten sie die Wägen zurück.

Für den Mann ist das laut dem Vorsitzenden Richter Arne Wiemann "reine Schikane" gewesen. Besonders gegen eine Nachbarin soll sich sein Groll gerichtet haben. Laut Zeugenaussagen bereitete er so gezielt eine Stromfalle für sie vor: Er schob Rollator und Einkaufswagen vor seine Wohnungstür und setzte beides unter Strom.

Lebensgefahr für Nachbarin und andere Hausbewohner durch Rollator

Wäre die Konstruktion aus Rollator und Einkaufswagen mit beiden Händen an bestimmten Stellen berührt worden, hätte das tödlich enden können. 16 weitere Personen hätten auf demselben Stockwerk gewohnt, so der Richter. An diesem Tag wurde auf dem Stockwerk außerdem ein Kindergeburtstag gefeiert. "Die Handlung war grob fahrlässig und damit wurden Kinder in Gefahr gebracht", so der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.

Das war eine hochgefährliche Stromfalle.

Mildernde Umstände: psychische Erkrankung und Geständnis

Der Verurteilte gab an, er habe seiner Nachbarin nur "einen Schreck" einjagen wollen. Doch laut Gericht war ihm das Risiko eines tödlichen Stromschlags bewusst. Er habe den möglichen Tod der Frau billigend in Kauf genommen. Dass es nicht zur tödlichen Verletzung kam, wertete das Gericht ebenso strafmildernd wie sein Geständnis, seine schwierige Lebenssituation und seine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.