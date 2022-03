Der russische Honorarkonsul Klaus Mangold hat sein Amt niedergelegt. Das teilte der ehemalige Daimler-Manager, der im Münstertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) lebt, mit. Nach Medienberichten distanziere er sich gleichzeitig auch von Russlands Präsident Putin. Der russische Angriff auf einen souveränen Staat sei auch ein Angriff auf den Frieden in Europa und der Welt, wird Mangold zitiert. Eine Verletzung des Völkerrechts sei nicht hinnehmbar. „Alle Kampfhandlungen sind einzustellen, um durch Verhandlungen zu einem Waffenstillstand zu kommen und so wieder den Weg freizumachen für Frieden in Europa", so Mangold wörtlich. Laut der „WirtschaftsWoche“ will Mangold das von ihm betriebene russische Honorarkonsulat in Stuttgart am 15. März schließen.